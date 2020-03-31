Додома, , 14:11 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Танзании возросло до 19 после того, как в министерстве здравоохранения восточноафриканской страны сообщили о том, что тесты пяти человек дали положительные результаты на COVID-19. Об этом передает ВВС Swahili.

Среди новых случаев заражения два были зафиксированы на архипелаге Занзибар, а еще три в деловой столице, Дар-эс-Саламе.

Все три пациента, размещенные в Дар-эс-Саламе, являются гражданами Танзании в возрасте от 21 до 49 лет. Каждый из них контактировал с людьми, у которых было ранее выявлено заражение вирусом.

По словам министра здравоохранения Танзании Умми Мвалиму, три медицинских учреждения в Дар-эс-Саламе и вблизи него были оборудованы для того, чтобы принять пациентов с COVID-19.

Два из этих центров будут размещать пациентов с подозрением на заражение вирусом, а третий будет использоваться для лечения пациентов с положительным тестом на вирус, добавила она.

Пациент, у которого две недели назад был выявлен первый подтвержденный случай заболевания COVID-19 в Танзании, полностью вылечился, отмечают журналисты.