Ташкент, , 14:04 — REGNUM Медики в Узбекистане провели 22 150 исследований на коронавирус. Об этом 31 марта заявил руководитель Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору Нурмат Отабеков на брифинге в Ташкенте.

По его словам, за последние сутки выполнено 3713 тестов и выявлено шесть положительных результатов. Ранее Отабеков сообщал, что частным лабораториям в республике разрешили проводить тесты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта минобороны Узбекистана доставило в Ташкент 200 тыс. тест-систем закупленных в Китае. В республике выявлено 159 случаев заражения коронавирусом.

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