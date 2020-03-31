Стокгольм, , 14:13 — REGNUM Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл из Агентства общественного здравоохранения Швеции выступил с призывом к еще большему тестированию населения страны на факт заражения коронавирусом. В настоящее время на территории Швеции были зафиксированы 4028 случаев заражения, 146 человек погибли. Об этом 31 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов издания, на прошлой неделе в Швеции 10 000 человек проверили на коронавирус. Теперь на этой неделе центральные власти страны организуют встречу с регионами и крупными лабораториями для рассмотрения новых решений.

«Мы уже указывали с самого начала на то, что тестирование, по меньшей мере, должно проводиться по двум линиям. Одна из них — это, в основном, те, кто приходит в учреждения здравоохранения, и, похоже, это работает сегодня. Затем мы также указали, насколько важно проверять личности людей, работающих по уходу за пожилыми людьми. Там, похоже, у нас нет возможности сделать это настолько, насколько нужно. Там нам понадобится увеличить пропускную способность», — заявил Тегнелл.

На вопрос представителей СМИ, насколько должны увеличиться объемы тестирования, Тегнелл заявил следующее:

«Очень трудно предугадать заранее, у нас нет надежных данных. Я говорил об увеличении в два-три раза по сравнению с тем, сколько мы делаем сегодня. Но это лишь мое предположение».