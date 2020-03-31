Иваново, , 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее также было выявлено пять положительных экспресс-тестов, результаты проверки их федеральной лабораторией ожидаются.

По данным на 12:00 31 марта в Ивановской области официально подтверждено девять случаев новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы, самочувствие нормальное.

В общей сложности в регионе под наблюдением остаются 1028 граждан на 14-дневном карантине. Госпитализированы с симптомами простудных заболеваний 67 жителей, самочувствие у всех хорошее. Также в регионе с 4 марта на коронавирус обследован 531 пациент с пневмонией, все результаты отрицательные.