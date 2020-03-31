Ставрополь, , 14:00 — REGNUM В Ставропольском крае ведется работа над созданием новых противовирусных препаратов. Над ними трудятся ученые Северо-Кавказского федерального университета.

«Химики во главе с профессором Александром Аксеновым синтезируют новые вещества — аналоги азотистых оснований нуклеиновых кислот», — говорится в сообщении управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

Новые соединения могут дать высокую противовирусную активность, считают ученые. Группа химиков со Ставрополья разработала уже 62 уникальных соединения, которые в настоящее время проверяются в Техасском государственном университете.

Результаты проверки станут известны в течение месяца. Если эффективность разработок ставропольских ученых будет подтверждена, то лекарства, произведенные на их основе, будут доступными, подчеркнули ученые, так как они «синтезированы из коммерчески доступных веществ».