Москва, , 14:00 — REGNUM Введение режима самоизоляции во все большем количестве регионов России заставляет задуматься о необходимости закрытия транспортных (автобусных) корреспонденций между субъектами федерации. Об этом 31 марта заявил эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его словам, также нужно предусмотреть и временное закрытие маршрутов внутри субъекта. Зотов предлагает перевести в «режим выходного дня» работу общественного транспорта в рамках одного муниципалитета.

«Эти меры крайне непопулярные, но в данной ситуации будут способствовать нормализации ситуации и сокращению количества заражения коронавирусом», — подчеркнул Зотов.

Он уверен, что такие меры важно вводить как можно оперативнее.