Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM У 15 пациентов обсерватора в Ростове-на-Дону, развёрнутого на базе детской горбольницы №2, COVID-19 не подтвердился. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении здравоохранения 31 марта.

«Они сегодня будут выписаны, так как результаты их повторного обследования на COVID-19 отрицательные», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Диагноз COVID-19 может быть подтверждён ещё у трёх пациентов, анализы которых находятся на исследовании в референс-центре.

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