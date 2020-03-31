Цхинвал, , 14:10 — REGNUM Сотрудники милиции в Южной Осетии провели рейды по торговым пунктам и предупредили бизнесменов об ограничениях, действующих во время карантина. Об этом 31 марта сообщает агентство «Рес».

Для профилактики распространения коронавируса в республике запрещена работа предприятий общепита, кроме продуктовых магазинов.

Также разрешено работать аптекам. Владельцев аптек предупредили под роспись о недопустимости завышения цен на продукцию медицинского назначения.

Напомним, карантин введен в Южной Осетии постановлением правительства от 27 марта. Режим продлится до 12 апреля.

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