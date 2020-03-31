Москва, , 13:58 — REGNUM В Китае общественное напряжение, вызванное вспышкой коронавируса, удалось «сбить», так как в КНР была отлажена система распространения информации. Об этом 31 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин.

«Мы ведём войну, которая растянута во времени, — сказал Шурыгин. — Каждый отдельный день ровным счётом не значит ничего. Но я напомню оду важную вещь: 15 марта количество заболевших, которые лежали в Коммунарке, 47 человек. Две недели назад. Если построить график, то многие вещи станут понятны. В Китае это удалось сбить в первую очередь потому, что там была отлажена информация. Когда можно было получить любую информацию. Более того, у каждого человека был свой бейджик. То есть ты был обязан носить и постоянно предъявлять и подтверждать свой статус».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки специалисты подтвердили в Москве 387 новых случае коронавирусной инфекции.