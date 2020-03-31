Новосибирск, , 13:56 — REGNUM В авиакомпании S7 сообщили, что за несколько часов до вылета рейса с «застрявшими» в новосибирском аэропорту гражданами Киргизии, от принимающей стороны был получен отказ на выполнение перелёта. Пассажирам рекомендовали обращаться в вице-консульство Киргизии в Новосибирске.

«Около 50 человек, граждан Кыргыстана, не могут вылететь из Новосибирска, — прокомментировали «РБК Новосибирск» в «Толмачёво». — В решении инцидента задействованы силы консульства. Дети с матерями размещены в комнате матери и ребёнка аэропорта. Администрация аэропорта снабдила их масками. Помощь людям оказывает диаспора — их кормят».Отмечается, что по данным консульства, вылет в Бишкек ожидают более 270 человек. Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 200 граждан Киргизии не смогли вылететь домой из новосибирского аэропорта.

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