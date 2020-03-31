Ташкент, , 13:53 — REGNUM Самолет министерства обороны Узбекистана доставил из Китая в Ташкент 200 тыс. тест-систем и 50 тыс. комбинезонов, сообщает 31 марта издание Kun.uz.

Тесты и комбинезоны были куплены по поручению президента Узбекистана. Этим же рейсом доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских средств защиты на сумму 2,5 млрд сумов ($262 тыс.). Общий вес груза составил 20 тонн.

Напомним, 27 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил закупить 300 тыс. экспресс-тестов и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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