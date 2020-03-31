Псков, , 13:57 — REGNUM Режим самоизоляции граждан введён в Псковской области указом губернатора региона Михаила Ведерникова. Документ опубликован 31 марта на региональном портале нормативных правовых актов.

Все граждане, проживающие в Псковской области или временно находящиеся здесь, должны до 5 апреля соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, отмечено в документе.

Таким образом Псковская область пополнила список российских регионов, власти которых по примеру Москвы ввели для жителей полный карантин. Такая мера призвана остановить распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 31 марта в Псковской области подтвердились девять случаев заражения коронавирусом нового типа. Инфекция COVID-19 унесла жизнь одного человека.