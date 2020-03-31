Москва, , 13:51 — REGNUM На сегодняшний день в России на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции сохраняется спрос на целый ряд аптечных товаров. Что россияне покупают для защиты от коронавируса и какие российские регионы оказались самыми активными покупателями этих товаров, выяснил в своё исследовании сервис Мегаптека.ру.

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Так, в период с 20 января по 27 марта 2020 года спрос увеличился на маски, средства от простуды, противовирусные препараты, термометры, препараты для укрепления иммунитета и антисептики для рук. Отмечается, что все эти товары либо ассоциированы с защитой от коронавируса, либо в действительности рекомендуются Всемирной организацией здравоохранения в качестве мер профилактики COVID-19.

Так, по данным сервиса, пик роста заказов на маски пришёлся на первые недели новостей о коронавирусе — с 3 по 9 февраля количество заказов по сравнению с прошлой неделей увеличилось в десять раз по отношению к предшествующей неделе. Лидером по количеству приобретаемых масок оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область. Здесь за исследуемый период было куплено более 38,7 тыс. средств индивидуальной защиты. На втором месте — Москва и Московская область (17,7 тыс. масок).

В период с 27 января по 2 февраля отмечен пик роста спроса на препараты от простуды — на 64% за неделю. Второй ещё больший пик спроса аптеки пережили с 16 марта по 22 марта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заказов увеличилось в девять раз.

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С 10 по 16 февраля наиболее востребованными были противовирусные препараты. Несмотря на то, что спрос на них с этого момента пошёл на спад, остался стабильно высоким и значительно выше аналогичного периода прошлого года — примерно в 20 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федеральной антимонопольной службе заверили, что на сегодняшний день в аптечных сетях России нет недостатка в противовирусных препаратах. В ведомстве подчеркнули, что лекарства не только есть в аптеках страны, но сделан и их достаточный запас. Что касается медицинских масок, то в ФАС отметили наблюдающийся на сегодняшний день дефицит в ряде регионов, однако заверили что ситуация должна разрешится уже в ближайшее время.