Сеул, , 13:53 — REGNUM Эвакуация южнокорейцев и членов их семей из Италии будет проходить два дня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

По их словам, 1 апреля после 14:00 в международный аэропорт «Инчхон» прибудут 313 человек, 2 апреля после 16:00 — 212 человек. В общей сложности в Южную Корею вернутся 530 человек.

Отмечается, что перед посадкой у всех пассажиров измерят температуру. Если температура тела будет выше 37,5 градусов, то пассажиру будет отказано в перелёте.

По прибытию все пассажиры пройдут карантинный досмотр, пройдут тестирование и в зависимости от наличия или отсутствия симптомов будут помещены на двухнедельный карантин.

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