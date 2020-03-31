Белгород, , 13:52 — REGNUM Ежедневную дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах поручили управляющим компаниям Белгорода. Мера направлена на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, сообщил 31 марта в пресс-службе мэрии.

В УК и ТСЖ города направлены письма от департамента городского хозяйства. Кроме лестниц и лифтов необходимо обрабатывать домофоны, выключатели, почтовые ящики, стены, подоконники. Для дезинфекции рекомендовано использовать хлор-, кислородоактивные и спиртовые растворы.

В Белгороде находится более 1,8 тысячи многоквартирных домов, которые обслуживают 48 УК и 10 ТСЖ.