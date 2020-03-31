Москва, , 13:47 — REGNUM Более 60% студентов Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана, проживающих в московских общежитиях, уехали домой из-за коронавируса. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба вуза.

По итогам недели с 23 по 29 марта в общежитиях осталось около 36% студентов, остальные уехали в родные города, чтобы переждать эпидемию там.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции выходить из дома в ряде регионов можно только по веской причине.