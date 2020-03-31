Мадрид, , 13:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Испании скончались почти 850 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом 31 марта сообщает министерство здравоохранения страны.

Всего в Испании было выявлено 94 417 случаев заражения коронавирусом за все время с начала эпидемии. 8 189 человек из них скончались и 19 259 человек выздоровели.

Стоит отметить, что число заразившихся коронавирусом в Испании уже превысило число инфицированных в Китае.

Напомним, 31 января в Испании был подтвержден первый случай заболевания коронавирусной пневмонией.

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