Минск, , 13:44 — REGNUM Пожилых жителей Белоруссии необходимо беречь в условиях распространения коронавируса нового типа, так как у них ослаблен иммунитет и есть другие заболевания. Об этом заявил 31 марта белорусский президент Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

Лукашенко прокомментировал первый смертельный случай в стране, связанный с заболеванием COVID-19. В Витебске скончался 75-летний актёр Виктор Дашкевич. У мужчины были другие сопутствующие заболевания, его супруга и дочь, проживавшие с ним, здоровы.

«Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал», — сказал Лукашенко.

В больницу пожилой артист поступил с тяжёлой пневмонией, он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, и врачи делали всё, чтобы его спасти, добавил президент.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии от коронавируса скончался 75-летний актер Виктор Дашкевич