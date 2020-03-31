Новосибирск, , 13:42 — REGNUM Новосибирцы стали получать сообщения о больных COVID-19 медработниках. В оперативном штабе заявили, что информация «недостоверна».

"Рассылка в мессенджерах о сотруднице медицинской организации в Первомайском районе, вернувшейся из Испании и заразившейся коронавирусом, — недостоверна, — уточнили в штабе. — Медицинская организация подала заявление в правоохранительные органы. Также в полицию намерена обратиться педиатр из Пашино. В социальных сетях распространяют недостоверные сведения о том, что она больна коронавирусом, заразила детей в поликлинике и находится в реанимации. Доверяйте только официальным источникам информации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что участковый врач-педиатр из новосибирского Пашино Елена Шнайдер сообщила, что намерена обратиться в полицию из-за травли в социальных сетях в связи с коронавирусом.

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