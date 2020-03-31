Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Жители Петербурга стараются соблюдать условия самоизоляции на время угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, однако не так строго, как в других городах-миллионниках. Такие выводы можно сделать, проанализировав данные проекта «Яндекса».

Индекс самоизоляции петербуржцев на 31 марта составляет 3,3 по пятибальной системе. Таким образом город на Неве оказался на восьмом месте среди всех городов-миллионников России. В первой тройке на 12:00 мск — Нижний Новгород, Пермь и Омск, но и там показатель едва превышает 3,6.

Читайте ранее в этом сюжете: «Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ