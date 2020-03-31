Пенза, , 13:58 — REGNUM В Пензе на улицах начались дезинфекционные мероприятия по предотвращению коронавирусной инфекции.

Как сообщает городская администрация, специальный раствор безопасен для человека и животных. Дезинфицируются перильные ограждения, лестничные сходы, поручни, скамейки. Продолжительность действия дезсредств 32 дня.

Специалистами проведена дезинфекция в центральной части города, у мемориального комплекса «Афганские ворота», на площади Ленина, в скверах им. А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и «Копилке пословиц». Еще обработали дезсредствами в сквере «Бессмертный полк» на проспекте Победы, в «Могилевском дворике» в микрорайоне Арбеково и в парке им. В. Г. Белинского на Западной поляне.

Сейчас по всему городу продолжается обработка остановок общественного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Саратове коммунальные службы проводят влажную уборку на улицах и тротуарах города. Такая процедура проводится три раза в сутки.

Читайте также: Улицы Саратова будут мыть три раза в сутки