Уфа, , 14:00 — REGNUM В Башкирии среди лиц, которые взяты под наблюдение с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, беременных женщин нет. Об этом 31 марта сообщи министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге.

Ранее в социальных сетях распространялись сведения о беременных женщинах, у которых якобы был подтвержден коронавирус, и что эти пациентки находятся в роддоме Уфы.

Кроме этого, Максим Забелин сообщил, что беременные женщины спального района Демы будут перенаправлены в другие роддома Уфы в связи с тем, что роддом в этом районе был переквалифицирован в инфекционную больницу.

«До каждой женской консультации доведен закрепленный роддом», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зарегистрированы два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом 13:00 часов 31 марта текущего года на территории региона зарегистрировано семь подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

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