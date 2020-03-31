Абдулино, Оренбургская область, , 13:35 — REGNUM В Абдулинском районе Оренбургской области 96-летняя женщина, которая является вдовой ветерана Великой Отечественной войны, вынуждена проживать в непригодном для проживания доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Неподобающие условия проживания льготницы выявлены в ходе прокурорской проверки. Надзорной ведомство обратилось в суд в целях защиты прав пожилой женщины.

В настоящее время вдова фронтовика живет в доме 1913 года постройки площадью 36 квадратных метров, который признан непригодным для проживания. Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал органы местного самоуправления обеспечить льготницу благоустроенным жильем. Решение суда в законную силу не вступило.

В прокуратуре подчеркнули, что будут держать на контроле исполнение судебного решения вплоть до предоставления жилья.