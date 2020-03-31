Архангельск, , 13:35 — REGNUM Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Архангельской области по-прежнему пять, а не семь, как сообщалось ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в оперативном штабе.

Вчера, 30 марта, по ошибке были опубликованы неверные сведения. При этом региональные структуры ждут, когда об ошибке заявит Роспотребнадзор, транслирующий данные о зараженных. Только после этого региональный штаб и Управление Роспотребнадзора обновят статистику.

Как сообщало ИА REGNUM, все случаи заражения коронавирусом в Архангельской области — привозные.