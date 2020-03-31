Владикавказ, , 13:42 — REGNUM Фильм «Выжить нельзя погибнуть» о войне в Южной Осетии в 2008 году выпустила в сети компания «Ирмон». Об этом 30 марта сообщает агентство «15-й регион».

Как сказал журналистам автор проекта Константин Битаров, войны случаются даже в 21 веке, и жители Северной и Южной Осетии хорошо об этом знают.

«И для того, чтобы завтра у наших потомков было светлое будущее, необходимы люди, которые готовы в любой ситуации отстоять свою Родину», — сказал он. Цель картины, по словам автора, пробудить патриотизм у зрителя.

Фильм снимали в Москве, Владикавказе, Цхинвале и селах Южной Осетии.

По данным журналистов, ранее планировалась большая премьера кинокартины, но из-за мер, связанных с профилактикой распространения коронавируса, торжественное мероприятие отменили. Фильм выложен на телеканале YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2008 года грузинская армия напала на жителей Южной Осетии и обстреляла Цхинвал. В конфликт в качестве миротворцев вмешалась Россия и заставила грузинских военных вернуться на свои позиции. После этого Москва признала Южной Осетии и Абхазии.