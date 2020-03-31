Москва, , 13:34 — REGNUM Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» и председатель Павел Савчук были одними из первых, кто вышел с инициативой оказания помощи по доставке продуктов и медикаментов самым уязвимым в ситуации распространение коронавируса людям — пожилым, маломобильным гражданам старше 65 лет, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ВОД «Волонтеры-медики» Ольга Галкина.

«В рамках акции #Мывместе наши волонтеры оказывают адресную помощь тем, кто оказался в ситуации самоизоляции и не может себя самостоятельно обслуживать. Волонтеры приносят по заявкам, которые поступают на горячую линию проекта #Мывместе и ОФН, продукты питания и товары первой необходимости и медикаменты, в том числе и рецептурные.

Мы называемся «Волонтеры-медики» и это не просто так, потому что большинство наших волонтеров являются либо обладателями медицинских дипломов, либо получают соответствующее медицинское образование.

С недавнего времени мы оказываем помощь и медицинским учреждениям, которые борются с коронавирусом. Так, более 100 волонтеров вышли в больницу Склифосовского, больницу им. Спасокукоцкого и самое главное — в Коммунарку, где в опасной «грязной зоне» трудятся 11 волонтеров, а также помогают с административными делами.

Мы уверены, что все вместе победим все трудности, связанные с коронавирусом. Сейчас задача — быть вместе, недаром так называется наш проект. На работу в настоящее время дополнительно приглашены более 20 тыс. волонтеров, прошедших обучение.

Но необходимы ещё руки, поэтому приглашаем всех желающих присоединиться к проекту и помочь тем, кому сейчас сложно», — высказала своё мнение Ольга Галкина.

Читайте также: «Волонтеры-медики» помогут московским больницам в борьбе с коронавирусом