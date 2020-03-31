Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Единая горячая линия телефона правительства Грузии под номером 144 обязательно будет исправлена, ее возможности будут увеличены, и все желающие смогут дозвониться и получить интересующую их информацию. Об этом на брифинге 31 марта сообщил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

Отметим, что желающих позвонить по номеру 144 и уточнить те или иные правила и ограничения, которые будут действовать в Грузии в рамках введенного с 31 марта всеобщего карантина, было очень много, и граждане выражали недовольство тем, что дозвониться не могли.

Ираклий Чиковани не отрицает, что в работе линии были перебои, но поясняет, что причиной недосягаемости или задержки с ответом было «очень большое количество звонков».

«Новая единая горячая линия 144 заработала со вчерашнего дня, но вчера и сегодня было очень много звонков, так что многим пришлось по несколько раз перезванивать или долгое время находиться с режиме ожидания, за что мы приносим извинения. Возможности этой линии вскоре будут усилены, и все граждане смогут получать интересующую их информацию и действующих ограничениях», — сообщил пресс-спикер.

Что касается ограничений и правил в условиях карантина, они, по информации Ираклия Чиковани, указаны в новом постановлении правительства Грузии №204 от 30 марта, которое опубликовано в Законодательном вестнике Грузии и на официальном сайте правительства. Кроме того, отдельные министерства и ведомства в рамках своих полномочий разработают и обнародуют более детальные условия режима карантина, отметил он.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии выявлено уже 110 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 21 пациент, в карантине находятся 4995 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 278 пациентов. С 08:00 часов 31 марта по всей стране введен всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов каждого дня будет действовать комендантский час.