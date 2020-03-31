Москва, , 13:28 — REGNUM Из тех людей, у которых в Москве за последние сутки был выявлен новый тип коронавирусной инфекции, только 10% в последние две недели посещали европейские страны. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Так, по информации штаба на 31 марта, инфекционное заболевание за последние сутки было диагностировано у 500 человек. Новые случая инфицирования COVID-19 зафиксировали в 24 регионах. Большую часть заболевших выявили в Москве (387 случаев).

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общее количество людей, у которых подтверждён COVID-19, в России составляет 2 337 человек. Число летальных исходов достигло 17.

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