Волгоград, , 13:29 — REGNUM Режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона, независимо от возраста, вводится в Волгоградской области. Об этом 31 марта сообщили в оперативном штабе.

Ограничительная мера вводится с 1 апреля с 00:00. Покидать место проживания разрешается только в случаях: обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, для выхода в магазин, выноса бытового мусора и на прогулку с домашними питомцами. Жителям предписано соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

Продолжат работу предприятия и организации непрерывного цикла, все системы жизнеобеспечения, органы власти и местного самоуправления, медучреждения, аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Социальные пособия будут выплачены в установленные сроки в полном объёме, подчеркнули власти.