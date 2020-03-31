Йена, Германия, , 13:30 — REGNUM Власти города Йена, расположенном в восточной Германии, постановили носить маски для лица местным жителям во время совершения покупок или проезда в общественном транспорте. Об этом, как сообщает Reuters, говорится в заявлении мэрии Йены.

Мера вводится в качестве попытки сдержать распространение коронавирусной инфекции.

«Йена решила предпринять дальнейшие шаги по защите населения. Через неделю использование средств защиты рта и носа в магазинах и в общественном транспорте станет обязательным», — говорится в сообщении мэрии города.

В Йене уже зафиксировано 119 случаев заражения коронавирусом, поэтому власти города решили взять пример с Австрии, в которой аналогичные меры были введены вчера, 30 марта.

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