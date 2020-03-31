Рязань, , 13:25 — REGNUM Новый фейк распространяется в мессенджерах и социальных сетях жителей Рязанской области. Анонимы рассказывают о псевдо-медиках, которые якобы ходят по квартирам и распыляют слезоточивый газ. Об этом 31 марта предупредили в региональной оперативной группе.

По заверениям анонимов роль медиков исполняют воры. Якобы псевдо-врачи проводят санобработку домов от вирусов, распыляют слезоточивый газ и крадут ценные вещи. Авторы сообщений ссылаются на некие «школы милиции», где их предупредили об этом.

«Официально: никаких «псевдо-медиков» со слезоточивым газом в регионе не замечено. «Оперативок в школе милиции» не проводилось, указаний от МВД по этому поводу не давалось», — заявили в оперативной группе по коронавирусу.

30 марта в региональном СК уже начали доследсвенную проверку в связи с распространением в интернете информации о том, что Рязанской области «на самом деле» заболели коронавирусом более 1,5 тысячи человек.

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