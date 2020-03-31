Пенза, , 13:56 — REGNUM Пензенская компания-производитель спортивной одежды мирового уровня переориентировала производство на пошив защитных повязок. Глава N1SportLab Алексей Суркин в ходе встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым рассказал, что пришлось сразу оперативно решать несколько вопросов. Это и оптимизации рабочего процесса, подключение необходимого оборудования и закупки расходных материалов, а также обеспечения дополнительных профилактических мер для работников.

Для профилактики пошивочный цех снабдили кварцевыми лампами, которые включают на время перерывов каждые 2 часа. Здесь трудится только часть сотрудников, остальные переведены на домашний режим, но, даже находясь в самоизоляции, участвуют в процессе. Для этого им было доставлено необходимое оборудование. Всего в производстве задействовано порядка 100 человек. В сутки будет производиться около 10 тыс. изделий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области организовано производство марлевых повязок. Дефицит масок должен стать не таким острым или вообще исчезнуть. Министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин сообщил, что к пошиву марлевых повязок приступила местная фирма. Производство стартовало 19 марта. Ожидается, что объём производства будут составлять около 3 тыс. марлевых повязок в сутки.

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