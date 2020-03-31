Оренбург, , 13:20 — REGNUM В Оренбургской области к административной ответственности привлечено ООО «Газпромнефть — Оренбург» за загрязнение сельхозугодий нефтепродуктами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, 13 января 2020 года на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения произошла разгерметизация трубопровода с последующим выбросом нефтесодержащей жидкости. Площадь загрязнения земли сельхозназначения составила 170 квадратных метров. Результаты анализа проб почвы свидетельствуют о том, что земельный участок не пригоден для использования по целевому назначению без проведения рекультивации.

Россельхознадзор вынес постановлена об административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП «Порча земель». Предприятие оштрафовано на 40 тыс. рублей. Кроме того, юрлицу выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

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Стоит отметить, что 14 января пресс-служба предприятия заявила о завершении противоаварийных работ и очистке участка от загрязненного снега и грунта.

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