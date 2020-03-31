Уфа, , 13:26 — REGNUM Ограничение движения автотранспорта по улице Комсомольской в Уфе продлевается до 1 июня текущего года. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящий момент на участке от улицы Города Галле до улицы Бессонова дорожные рабочие продолжают монтировать ливневый коллектор.

В ближайшее время рабочие начнут фрезерование существующего старого асфальтобетонного покрытия и устройству земляного полотна. Сообщается, что движение транспорта будет осуществляться по одной полосе движения.

Ранее сообщалось о том, что реконструкция улицы Комсомольской была начата в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Читайте ранее в этом сюжете: На три недели раньше: в Оренбуржье с 1 апреля начнётся сезон ремонта дорог