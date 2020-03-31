Грузия, , 13:19 — REGNUM

После объявления в Грузии всеобщего карантина, который вступил в силу с 08:00 часов 31 марта, 30 марта вечером премьер-министр Грузии Георгий Гахария направился в патриархию и встретился с католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

Хотя информации о встрече на официальном сайте патриархии нет, журналистам удалось узнать о ней из своих источников, после чего в пресс-службе патриархии подтвердили визит и беседу премьера с патриархом.

В пресс-службе также сообщили, что на встрече речь шла о том, в какой форме продолжатся церковные богослужения в период карантина. В патриархии заявляют, что рассматриваются различные варианты, в том числе проведение службы на открытом воздухе, во дворах церквей, с соблюдением прихожанами социальной дистанции. Окончательное решение по этому вопросу обещают огласить в ближайшее время.

Ранее Священный Синод Грузинской православной церкви принял решение не менять традиционный обряд причастия и по-прежнему причащать всех прихожан из одной ложечки, что вызвало возмущение у менее религиозной и менее верующей части общества, в основном лидеров и сторонников оппозиции.

Объявляя о введении в стране карантина, на брифинге 30 марта, премьер-министр заявил, что жизнь и здоровье граждан являются сегодня главной заботой правительства, а также главной заботой церкви.

«Когда речь идет о жизни и здоровье человека, мы всегда сумеем найти компромисс с церковью», — заявил Гахария, отвечая на вопросы журналистов относительно церковных богослужений и обряда причастия в преддверии Пасхи.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии выявлено уже 108 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 21 пациент, в карантине находятся 4995 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 278 пациентов.