Варшава, , 13:19 — REGNUM Военный самолёт доставил из Польши в Италию пятнадцать врачей, которые будут помогать местным медикам в городе Брешиа в наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса итальянской провинции Ломбардия.

По словам одного из врачей, Павла Щучинского из польского Центра международной помощи, речь идёт не только о поддержке итальянских коллег, но и о получении опыта, который может позже пригодиться в Польше.

«Там гибнут наши коллеги: врачи, медсестры, фельдшеры. Они настолько перегружены работой, что мы хотим хотя бы на мгновение дать им передышку, возможно, таким образом спасти некоторых из них. Во-вторых, что очень важно, мы хотим заглянуть в пасть этого льва, прежде чем он появится в нашей стране. Возможно, таким образом мы сможем лучше подготовиться к наступлению эпидемии в Польше», — передаёт слова врача «Польское радио».

В группу из 15 человек входят медики из военного медицинского института в Варшаве и из специальной спасательной команды польского Центра международной помощи. Все они прошли проверку на коронавирус и снабжены средствами индивидуальной защиты. После возвращения из Италии они будут помещены в карантин.

Регион Ломбардия в настоящий момент является главным эпицентром пандемии в Европе. Более 50% всех погибших от коронавируса в Италии — в Ломбардии. Всего по состоянию на 31 марта в Италии заболевших COVID-19 зарегистрировано 101 739 человек. Умерших — 11 591.

Россия направила в Италию 15 транспортных самолётов Ил-76 с медиками, биологами, оборудованием и средствами защиты.