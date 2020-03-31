Москва, , 13:23 — REGNUM В России активно развивается волонтерское движение помощи гражданам, находящимся на самоизоляции из-за мер, принятых властями против распространения заражений коронавирусом. Это явление прокомментировал ИА REGNUM член Центрального штаба ОНФ, профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина Сергей Кабышев.

Кабышев поделился краткой историей возникновения и развития движения.

«ОНФ 18 марта запустил инициативу волонтерской помощи гражданам, испытывающим какие-либо проблемы в период карантина. Начали с волонтеров — медиков, поскольку на тот момент была актуальна именно медицинская помощь. Сейчас уже, по прошествии двух недель, стало больше организаций присоединяться к этой инициативе. В частности, «Волонтеры победы», которые вместе с Единой Россией сорганизовались, они тоже начали работать», — рассказал представитель ОНФ.

С ужесточением ограничительных мер, применяемым властями к гражданам с целью снижения темпов распространения инфекции, все больше граждан обращаются за помощью к волонтерам.

«ОНФ специально организовал колл-центр для приема обращений нуждающихся в помощи граждан. Количество просьб о помощи увеличивается стремительно. И если с 18 до 30 марта зарегистрировано порядка 15 тысяч обращений за помощью, то только за последние сутки поступило уже 13 тысяч обращений. В основном это конечно просьбы помочь продуктами, средствами защиты, обращения за консультациями», — отметил Кабышев.

По его словам, волонтерское движение охватило всю Россию. Причем основной актив волонтеров представляют молодые люди.

«Речь не только о Москве. Волонтерское движение сейчас уже развернулось практически во всех регионах. Волонтеры — это молодежь. Мы вообще ориентированы больше на молодежь», — рассказал член общественного движения.

Он рассказал о происходящей мобилизации молодых людей, которым даже не требуется особых призывов, а достаточно случайной информации из соцсетей.

«В ОНФ поступает информация, что некоторые добровольцы уже сами маски шьют, в инициативном порядке. Это мы узнаем, если обращаются к нам за помощью распространить эти маски. Но кто-то обращается, кто-то нет. Я думаю, что это движение солидарности и взаимопомощи станет по-настоящему массовым. Мобилизация происходит. Люди слышат о движении из соцсетей, на телевидении сюжеты появляются» — рассказал член ОНФ.

По данным Кабышева, людей, желающих оказывать помощь другим, очень много. Но движение не должно носить стихийный характер, так как связано в том числе с определенным финансированием, что может привлечь мошенников, не останавливающихся ни перед какими катаклизмами.

«Сейчас в ОНФ зарегистрировано около 24 тысяч волонтеров. Но их на самом деле намного больше. Мы стараемся всех регистрировать, чтобы была какая-то обратная связь, чтобы не было рисков мошенничества. Придут, деньги возьмут и… Нам таких вещей не надо, чтобы дискредитировать это доброе дело» — подчеркнул Кабышев.

Представитель ОНФ рассказал о происходящих изменениях в структуре проблем граждан, с которыми они обращаются за помощью.

«Мы в середине марта начали с помощи пожилым и маломобильным людям. Но сейчас уже пошли обращения, касающиеся помощи детям, находящимся на карантине. Речь идет о цифровой грамотности, каких-то онлайн-сайтах с уроками. Мы начинаем перестраиваться и искать людей, которые могут оказать такую помощь. Ну вот студенты активно включились. Я работаю в университете Кутафина — у нас активно ребята работают с детьми», — отметил профессор.

По мнению члена Центрального штаба ОНФ, из-за того, что в стране еще не прошел пик эпидемии коронавируса, и ограничительные меры продолжают действовать, то и волонтерское движение молодых людей, желающих оказывать помощь, находится на начальном этапе своего развития.

«Это только начинается. Главное, чтобы этот механизм солидарности и взаимопомощи стал нормой жизни», — заключил Кабышев.