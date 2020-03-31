Томск, , 13:17 — REGNUM В Томской области с 22:00 (местное время) 31 марта до 22:00 14 апреля вводится режим полной самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

По словам губернатора региона Сергея Жвачкина, это делается для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Губернатор уточнил, что самоизоляция вводится во всех городах и районах Томской области.

«Этот режим предполагает постоянное нахождение дома всех, кто не работает. Это не комендантский час. Это вопрос нашей самодисциплины. Можно покидать свои квартиры, если вы идёте в магазин за продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой», — подчеркнул глава региона.

Соблюдение томичами режима будет контролироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области диагноз «коронавирусная инфекция» был подтверждён у трёх человек. Один пациент уже выздоровел, двое продолжают лечение.

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