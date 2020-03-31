Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Депутаты Петербурга соберутся на следующее пленарное заседание без журналистов. Об этом сообщили 31 марта в пресс-службе ЗакСа.

Сами депутаты, коих в городе на сегодня 49, будут заседать, как обычно, в 10:00 в среду, 1 апреля, в здании Мариинского дворца. Однако разовые пропуска и постоянные аккредитации действовать более не будут, так что во дворец не смогут попасть представители СМИ. Ранее журналистов допускали внутрь, хотя у всех входящих проверяли температуру на входе.

Предполагается, что следить за заседанием можно будет в удаленном режиме по трансляции. На такую же схему уже перешли в городском правительстве — журналистам предложили в онлайне следить за заседаниями в Смольном.