Краснодар, 31 марта 2020, 13:13 — REGNUM Карантин будет объявлен на территории Краснодарского края с 18:00 31 марта, соответствующее заявление сделал губернатор Вениамин Кондратьев. Срок карантина как минимум до 5 апреля, при этом не исключено, что он будет продлён, постановление о карантине готовится. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц. За тем, как граждане исполняют требования карантина, будут следить мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников, которые будут возвращать нарушителей домой.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент на территории Кубани лечение проходят 14 пациентов с коронавирусом. Ранее в регионе ограничили движение транспорта, закрыли парки, скверы, ТЦ, приостановили бронирование номеров в гостиницах.