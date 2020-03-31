Краснодар, , 13:13 — REGNUM Карантин будет объявлен на территории Краснодарского края с 18:00 31 марта, соответствующее заявление сделал губернатор Вениамин Кондратьев. Срок карантина как минимум до 5 апреля, при этом не исключено, что он будет продлён, постановление о карантине готовится. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

«Есть федеральный закон, который позволяет нам ввести карантин, и мы это сделаем. Это вынужденная мера. Но в противном случае можем дойти до ситуации, когда она уже будет неконтролируема. Жители не смогут покидать места своего проживания, кроме тех, которые будут прописаны в документе. Карантин может быть продлен — зависит от ситуации», — сказал Кондратьев.

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц. За тем, как граждане исполняют требования карантина, будут следить мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников, которые будут возвращать нарушителей домой.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент на территории Кубани лечение проходят 14 пациентов с коронавирусом. Ранее в регионе ограничили движение транспорта, закрыли парки, скверы, ТЦ, приостановили бронирование номеров в гостиницах.