Джакарта, , 13:05 — REGNUM Правительство Индонезии сообщило о новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом на территории страны, передает информационный портал Detik.

«Было зарегистрировано 1528 случаев», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции 31 марта 2020 года.

По его словам, количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индонезии за сутки выросло на 114. Число подтвержденных случаев смерти от коронавируса в стране выросло до 136 человек.

Кроме того, в столице Индонезии Джакарте выявлено 747 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.

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