Киев, , 13:01 — REGNUM Украина попытается пройти пандемию коронавируса вообще без пиковой нагрузки, то есть реагируя одиночные случаи и локальные вспышки заболевания.

Об этом на брифинге 31 марта заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Ляшко спросили, когда прогнозируется начало пика эпидемии на Украине, на что чиновник заявил, что власти не хотят, чтобы в стране в принципе «случился пик».

Он признал, что «определенные прогнозы» у украинского минздрава есть, но не стал озвучить конкретные даты.

Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».

ИА REGNUM отмечает, что по официальным данным, на 31 марта на Украине зафиксировано 549 случаев коронавируса, из них 13 — с летальным исходом. По прогнозам экспертов, пик заболеваемости в стране должен случиться 23−25 апреля. В Японии, по официальным данным, на 29 марта было официально зафиксировано порядка 1,8 тыс. больных.