Барнаул, , 13:01 — REGNUM В Алтайском крае, как и ожидалось, сегодня, 31 марта, вышел указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, подписанный губернатором Виктором Томенко документ можно считать объявлением режима самоизоляции в регионе.

В частности, речь идёт не только о запрете проведения массовых мероприятий, но и о приостановке работы торгово-развлекательных объектов и объектов рыночной торговли.

Отдельно сказано про граждан в возрасте старше 65 лет: их обязали находиться на территории Алтайского края и соблюдать режим самоизоляции. Причём, эти ограничения не распространяются на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти и местного самоуправления, чьё нахождение на рабочем месте является критическим.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 марта в Алтайском крае зарегистрирован второй подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией.

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В связи с этим в интернете появилась петиция с просьбой закрыть границы Алтайского края и принять ряд других мер, предупреждающих распространение COVID-19.

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