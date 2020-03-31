Воронеж, , 12:59 — REGNUM Режим всеобщей самоизоляции вводится на территории Воронежской области с 31 марта. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

В частности, документ обязывает соблюдать режим самоизоляции граждан старше 65 лет до особого распоряжения. Также граждан обязывают не покидать места проживания, за исключением случаев по оказанию экстренной медпомощи и угрозы жизни и здоровью, следования к месту работы (на предприятия, которые не приостановлены), приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. Посещения магазинов и вынос мусора ограничивают одним разом в сутки. Также разрешён выгул животных в 100 метрах от дома. Ограничения также вводятся до особого распоряжения.

При этом передвижение на личном транспорте разрешено до торговых объектов, работы, для помощи близким, которым нужен уход и медпомощь, въезд и выезд в регион не закрываются. Продолжат работу такси и общественный транспорт.

«Муниципалитеты и правительство Воронежской области будут ежедневно собирать информацию о людях, прибывших в регион после 1 марта и/или более 6 месяцев не проживавших на территории региона», — уточнил губернатор.

Помимо торговых центров, прекращают работу ярмарки, рынки, супермаркеты, за исключением продовольственных магазинов. Также в медорганизациях приостановлен плановый приём пациентов. До особого распоряжения закрываются гостиницы, отели, хостелы и пр., запрещается сдача в аренду жилых помещений, также прекращают работу салоны красоты, бани, сауны.

«Прошу соблюдать ваши обязательства: от этого зависит будущее каждого из нас, жизнь и здоровье наших родных и близких», — обратился к воронежцам губернатор.