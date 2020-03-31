Москва, 31 марта 2020, 12:44 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение дела о разглашении гостайны против судьи Новосибирского областного суда Инны Петруниной, сообщает «Коммерсантъ».
Петруниной предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей ст. 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»).
Также ВККС на прошедшем заседании дала согласие на возбуждение еще трех уголовных дел: удовлетворены представления главы СК в отношении судей Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова, судьи Фрунзенского районного суда Саратова Оксаны Денисенко и в отношении судьи Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева.