Калуга, , 12:51 — REGNUM Жители Калужской области обратились на странице врио губернатора Владислава Шапши в социальной сети с просьбой закрыть регион по примеру Рамзана Кадырова, который закрыл въезд в Грозный для всех, за исключением жителей города, сообщают калужские СМИ.

«Считаю, что имеют право из Москвы возвращаться в нашу область только те, у кого регистрация на территории Калужской области. А остальным надо сидеть в своем мегаполисе и не тащить заразу в массы». «Москва понесла вирус по регионам». «И брызнула зараза в разные области нашей страны. Уж это ли не преступление?!» — пишут губернатору пользователи социальных сетей.

Напомним, Москва и Московская область 30 марта ввели жёсткие ограничения для своих жителей, которым запрещено покидать место жительства.

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