Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростовской области возможен рост случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 31 марта.

«На сегодня в референс-центре на проверке остаются ещё три исследования», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за последние сутки выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Ещё два пациента с подтверждённым диагнозом были госпитализированы в лечебные учреждения ранее. Состояние всех заболевших COVID-19 врачи оценивают как удовлетворительное.

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