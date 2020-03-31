Нур-Султан, , 12:38 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана не планирует сокращать летние каникулы школьников. Об этом 31 марта заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов на брифинге.

По его словам, министерство не планирует сокращать летний отдых, несмотря на то, что школьники вышли на весенние каникулы на неделю раньше. В Казахстане также не планируют переносить сроки Единого национального тестирования (ЕНТ).

Однако окончательное решение о проведении общегосударственных экзаменов, которые по плану должны состояться в конце июня, будет принято в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля школы Казахстана проведут пробные занятия в дистанционном режиме. 2 апреля состоится дистанционное родительское собрание, а 3 апреля — дистанционный классный час.

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