Кызыл, , 12:37 — REGNUM На территории Тувы указом главы республики Шолбана Кара-оола введён режим полной самоизоляции граждан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, меры приняты для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с документом, с 30 марта жители могут покидать дома лишь в определённых случаях. Так, можно ходить в больницу, на работу, в ближайший магазин и выносить мусор. Граждане при этом должны соблюдать между собой дистанцию на улице не менее 1,5 метров, в том числе общественного транспорта.

Также введено ограничение на поездки граждан между административными территориями внутри республики, кроме едущих в командировку.

Добавим, что на сегодняшний день в республике нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусной инфекцией. Ранее на въездах в Туву были установлены санитарные посты для проверки температуры у всех въезжающих.

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