Найроби, , 12:37 — REGNUM Власти Кении подтвердили еще восемь случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 50 человек. Об этом передает ВВС Swahili.

Среди новых случаев один был выявлен у человека, который находится в обязательном карантине, отмечают репортеры. Чуть более 80 из 2000 человек, соблюдающих обязательный карантин, прошли тестирование после первого объявленного правительством дня массового тестирования на коронавирус.

Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил, что распространение вируса достигло локального уровня, что означает, что некоторые новые случаи больше не регистрируются у путешественников или тех, с кем они близко контактировали.

Кагве отметил, что по состоянию на утро вторника, 31 марта, в Кении на наличие коронавируса проверили 1 005 человек.

По словам министра, в настоящее время медики в Кении могут проводить не более 300 тестов в день.